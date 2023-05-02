Харченко Сергей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харченко
- Имя
- Сергей
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 496
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155349. ХАРЧЕНКО. СЕРГѢЙ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Бѣлгорода, 33 л., рд. въ д. Кріушахъ, Кохновск. в., Кременчуг. у.; — Полтав. О. С. 24 Окт. 909, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. Отд. 3 г. Исп. 20 Нояб. 909. | 907 61832 2 ч. 1655 У. | 92 36272 1655 У. | 904 55125 1655 У. | 92 27722 1655 У. | 900 111788 1655 У. | 89 101190 169 М. | 96 101768 1655 У. | 89 4800І 169 М. | 93 85634 1655 У. | 88 84125 169 М. | 92 85633 172 М. | 88 72181 169 М.
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