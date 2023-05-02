Чичикало Петр Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чичикало
- Имя
- Петр
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 330
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46690. ЧИЧИКАЛО, ПЕТРЪ ФЕДОРОВЪ. К. Маріинск. у., Мало-Песчанск. в. и с., 16 л., рд. въ г. Томскѣ; — Томск. О. С., (въ 2 р.), 134, 135, 140, 148 и 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг. М. С., 1 уч. г. Томска отъ 20 Сент. 906 г., тюр. 8 м. Исп. 2 Мая 907. счит. ср. съ 20 Сент. 906.
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