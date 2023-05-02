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Шорников Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шорников
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
10 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 288
Источник
Скан
Оригинальная запись
30585. ШОРНИКОВ, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 19 л. Гр. Бронницк. у., Усмерск. в., д. Рослово; — Н. С. Сущевско-Мариинск. р. 2 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 10 март 920.

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