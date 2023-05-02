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Громов Александр Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Громов
Имя
Александр
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
14380. ГРОМОВ, АЛЕКСАНДР НИКИТИЧ, 16 л. Гр. Козельск. у., Булинск. в., д. Бобыли; — Н. С. Сокольническ. р. 1 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 9 сент. 920.

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