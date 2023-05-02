Тулаева Прасковья Степанова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тулаева
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Степанова
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 412
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140197. ТУЛАЕВА, ПРАСКОВЬЯ СТЕПАНОВА. К. г. Ардатова, 23 л.; — Ардатов. У. С. Симбир. г. 8 Іюля 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 13 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.