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Розенфельд Григорий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Розенфельд
Имя
Григорий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
24 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 300
Источник
Скан
Оригинальная запись
11106. Розенфельд Григорий Яковлевич, 35 л., г. Томска. Сибирск. Крайсуд. Ст. 2 ч. 97, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24 мар. 926.

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