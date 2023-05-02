Фрейман Иоганн Янович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фрейман
- Имя
- Иоганн
- Отчество
- Янович
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7749. ФРЕЙМАН, ИОГАНН ЯНОВИЧ, 21 г., Гр. г. Риги; Н. С. Брестск. уч. г. Москвы, Вымогат., лиш. св. 10 м., Исп. 17 сент. 919.
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