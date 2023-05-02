Браницкий Иосиф Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБраницкий Иосиф Григорьев

Браницкий Иосиф Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Браницкий
Имя
Иосиф
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
130306. БРАНИЦКІЙ, ІОСИФЪ ГРИГОРЬевъ. Мщ. г. Житоміра, 22 л., рд. въ с. Торчинѣ, Потіевск. в., Радомысльск. у.; — М. С. 3 уч. Радомысльск. окр. 12 Окт. 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. въ Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close