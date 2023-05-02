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Тихонов Ефим Тихонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тихонов
Имя
Ефим
Отчество
Тихонов
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 404
Источник
Скан
Оригинальная запись
139974. ТИХОНОВЪ, ЕФИМЪ ТИХОНОВЪ. К. Звенигород. у., Аксиньинск. в., д. Ларюшина, 38 л.; — З. Н. 3 уч. Звенигородск. у., Москов. г. 7 Сент. 909, 171 и 172 М., тюр. 3 н. Исп. 15 Окт. 909.

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