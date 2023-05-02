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Сайкин Константин Филатович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сайкин
Имя
Константин
Отчество
Филатович
Дата исполнения приговора
22 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
28466. САЙКИН, КОНСТАНТИН ФИЛАТОВИЧ, 43 л. Гр. Клинск. у., Петровск. в., д. Княжинко; — Н. С. Сокольническ. р. 1 дежурн. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 22 нояб. 920.

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