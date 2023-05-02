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Ройнинен Петр Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ройнинен
Имя
Петр
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
22 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 300
Источник
Скан
Оригинальная запись
11112. Ройнинен Петр Петрович, 18 л., Ленинградск. у., Токсовск. в. и с. Ленинградск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 22 июня 926.

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