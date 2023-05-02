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Гибай Николай Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гибай
Имя
Николай
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
18 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
101735. ГИБАй, НИКОЛАЙ ОСИПОВЪ, 36 л. К. изъ сс. Нижнеудин. у., в. и с. Кимильтея; — Иркутск. С. П., 12 Февр. 911, 13 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 15 л. Исп. 18 Іюня 911. | 99 91523 1525 и 1642 У. | 96 83706 1647 У.

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