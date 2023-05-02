Ранцев Иван Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ранцев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44521. РАНЦЕВЪ. ИВАНЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Казанск. у., Култаевск. в., с. Богородскаго, 32 л.; — Казанск. О. С., (во 2 р.), 169 и 172 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Марта 907. | 904 44810 1655 У. | 901 85104 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 56463. | 903 7017 170 М.
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