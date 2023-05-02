Винокуров Иван Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Винокуров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45762. ВИНОКУРОВЪ, ИВАНЪ ЕГОРОВЪ. Инород., 2 Модушскаго наслега, Панскаго улуса, Якутск. окр., 29 л.; — М. С. г. Якутска, 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 16 Мая 905.
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