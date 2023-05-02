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Филипповский Александр Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филипповский
Имя
Александр
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
18 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 337
Источник
Скан
Оригинальная запись
99547. ФилиппОВСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ Петровъ, 36 л. К. изъ адм.-сс. Амурск. у., Завитинск. в., д. Умбовской, рд. Ачинск. у., въ в. и с. Покровскомъ; — Благовѣщен. О. С., 27 Апр. 911, 152, 152¹, 977 и 1654¹ У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 9 м. предв. заключ. Исп. 18 Іюня 911. | 903 74340 271 У.

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