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Бесолов Андоруко Садаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бесолов
Имя
Андоруко
Отчество
Садаев
Дата исполнения приговора
10 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
45216. БЕСОЛОВЪ, АНДОРУКО САДАЕВЪ. Осетинъ с. Магометанскаго, Владикавказ. окр., 32 л.; — М. С. 5 уч. Владикавказ. окр., 13, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 10 Февр. 905.

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