Бесолов Андоруко Садаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бесолов
- Имя
- Андоруко
- Отчество
- Садаев
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45216. БЕСОЛОВЪ, АНДОРУКО САДАЕВЪ. Осетинъ с. Магометанскаго, Владикавказ. окр., 32 л.; — М. С. 5 уч. Владикавказ. окр., 13, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 10 Февр. 905.
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