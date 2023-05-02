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Хромов Василий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хромов
Имя
Василий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
11 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 330
Источник
Скан
Оригинальная запись
11451. ХРОМОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 34 л., Тверск. г., б. Корчевск. у., Стояпцевск. в. Н. С. Деж. кам. г. Ленинграда. Ст. 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 11/ѴІІ—26.

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