Завьялова Матрена Яковлева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Завьялова
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Яковлева
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46794. ЗАВЬЯЛОВА, МАТРЕНА ЯКОВЛЕва. К. Валдайск. у., Кемецк. в., д. Бол.-Сорочинъ, 25 л., рд. Боровичск. у., Великопорожск. в., въ д. Опошнѣ; — Г. С. г. Боровичъ, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Мая 905.
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