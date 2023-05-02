Мурыгин Яков Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мурыгин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4908. Мурыгин Яков Петрович, 44 л. Гр. Красноярск, у., Могибинск. в., д. Васильева; — Астраханск. Ревтриб. Ковтр-революц. действ., лиш. св. 3 г., по амнист. от 2 нояб. 919 г. приг. прим. условно.
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