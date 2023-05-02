Шевчик Яков Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шевчик
- Имя
- Яков
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 336
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46845. ШЕВЧИКЪ, ЯКОВЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Стопницк. у., гм. Пенчелице, д. Жерники, 27 л.; — Гм. С., 2 окр. Пинчов. у., 169 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 18 Апр. 907. | 903 67365 169 М.
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