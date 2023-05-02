Гасан-Оглы Гасан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гасан-Оглы
- Имя
- Гасан
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45990. ГАСАНЪ-ОГЛЫ, ГАСАНЪ. Под. с., жит. с. Стараго Черкея, Хасавъ-Юртов. окр., 26 л.; — М. С. Петровск. Мир. отд., Дагестан. обл., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 14 Авг. 904.
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