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Донченко Андрон Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Донченко
Имя
Андрон
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
Источник
Скан
Оригинальная запись
46552. ДОНЧЕНКО, АНДРОНЪ (АНДРЕЙ) Николаевъ. Сс.-посел. д. Аксеновой, Кежемск. в., Енисейск. у., 38 л., рд. въ Елецк. у.; — Краснояр. О. С., 149 и 1654¹ У. и § ІІІ 438 У. о сс. и по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 86462, въ завод. раб. на 4 г. Исп. 7 Іюня 905.

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