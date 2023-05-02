Донченко Андрон Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Донченко
- Имя
- Андрон
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46552. ДОНЧЕНКО, АНДРОНЪ (АНДРЕЙ) Николаевъ. Сс.-посел. д. Аксеновой, Кежемск. в., Енисейск. у., 38 л., рд. въ Елецк. у.; — Краснояр. О. С., 149 и 1654¹ У. и § ІІІ 438 У. о сс. и по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 86462, въ завод. раб. на 4 г. Исп. 7 Іюня 905.
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