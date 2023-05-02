Гришин Александр Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гришин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100728. Гришинъ, Александръ Тимофеевъ, К. Козельск. у., Прысковск. в., д. Верхнихъ-Прысокъ, 23 л.; — Москов. О. С., 4 п. 134, 135, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., по сов. съ приг. М. С. Тверск. уч. г. Москвы отъ 10 Янв. 909 г., арест. отд. 1½ г. Исп. 10 Іюня 909. 907 11691 1655 У. | 902 105715 169 М. | 904 40631 1655 У. | 902 62696 169 М.
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