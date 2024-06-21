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Башкиров Яков Владимиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Башкиров
Имя
Яков
Отчество
Владимиров
Дата исполнения приговора
19 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
129944. Башкировъ, яковъ владиміровъ. К. Курмыш. у., Ждановск. в., с. Мамешевой, 30 л.; — Симбир. О. С., 2 и 3 ч. 1609 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 19 Іюня 909.

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