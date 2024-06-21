Башкиров Яков Владимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Башкиров
- Имя
- Яков
- Отчество
- Владимиров
- Дата исполнения приговора
- 19 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129944. Башкировъ, яковъ владиміровъ. К. Курмыш. у., Ждановск. в., с. Мамешевой, 30 л.; — Симбир. О. С., 2 и 3 ч. 1609 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 19 Іюня 909.
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