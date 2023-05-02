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Заводский Сергей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Заводский
Имя
Сергей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
46792. ЗАВОДСКІЙ, СЕРГѢЙ ИВАНОВЪ. К. Козмодемьян. у., Янгильдинск. в., д. Иштерекъ-Кисы, 38 л.; — Г. С. г. Чебоксаръ, 169 и 3 п. 171 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 24 Мая 905.

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