Заводский Сергей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заводский
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46792. ЗАВОДСКІЙ, СЕРГѢЙ ИВАНОВЪ. К. Козмодемьян. у., Янгильдинск. в., д. Иштерекъ-Кисы, 38 л.; — Г. С. г. Чебоксаръ, 169 и 3 п. 171 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 24 Мая 905.
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