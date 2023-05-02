Трифонов Николай Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трифонов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29608. ТРИФОНОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 28 л. Гр. г. Орла; — Н. С. 15 уч. Орловск. окр. Принят. зав. краден., лиш. св. 6 м., по амн. нак. замен. 3 м. пр. р. Исп. 19 июля 920.
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