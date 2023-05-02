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Трифонов Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трифонов
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
19 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
29608. ТРИФОНОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 28 л. Гр. г. Орла; — Н. С. 15 уч. Орловск. окр. Принят. зав. краден., лиш. св. 6 м., по амн. нак. замен. 3 м. пр. р. Исп. 19 июля 920.

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