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Хлюстин Александр Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хлюстин
Имя
Александр
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
13 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 272
Источник
Скан
Оригинальная запись
30054. ХЛЮСТИН, АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, 26 л. Гр. Осташковск. у., Березукск. в. и д.; — Р. Т. г. Петрограда. Дезертир., лиш. св. 15 л., по амн. нак. зам., лиш. св. 5 л. условно, с отпр. на фр. Исп. 13 нояб. 920.

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