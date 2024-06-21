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Жеглов Николай Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жеглов
Имя
Николай
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
01 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
82308. ЖЕГЛОВЪ, НИКОЛАЙ ФЕДОровъ, 26 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Сычевск. у., Богоявленск. в., д. Шилина; — Тверск. О. С., 2 Мая 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 6 м. и 24 дн. предв. заключ. Исп. 1 Іюня 911. | 908 104071 1 ч. 1655 У. | 905 60889 172 М. 905 87513 170 М.

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