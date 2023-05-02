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Плужников Иван Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плужников
Имя
Иван
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
12 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 279
Источник
Скан
Оригинальная запись
10330. Плужников Иван Степанович, 41 г., Кузнецк. окр., Ленинск. р., д. Коневой. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 109, 140 б, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 12 июня 926.

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