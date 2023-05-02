Черепанова Елена Андреева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черепанова
- Имя
- Елена
- Отчество
- Андреева
- Дата исполнения приговора
- 26 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141138. ЧЕРЕПАНОВА, ЕЛЕНА АНДРЕЕВА. К. Селенгин. у., Троицк. в., с. Илимскаго, 30 л., рд. т. же у., Елгинск. в., въ с. Иволгѣ; — Читинск. О. С., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 26 Іюня 909.
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