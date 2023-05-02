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Зяблов Василий Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зяблов
Имя
Василий
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
46953. ЗЯБЛОВЪ, ВАСИЛІЙ СЕРГѢЕВЪ. К. Нижнедѣвицк. у., в. и с. Семидесятнаго, 30 л.; — Воронеж. О. С., 1ч. 1647 У., арест. отд. 8 м., за примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 27 Мая 905.

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