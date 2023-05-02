Буланов Андрей Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буланов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130400. БУЛАНОВЪ, АНДРЕЙ МИХАЙЛОВЪ. К. Курганск. у., в. и с. Курсинскаго, 16 л., рд. въ г. Тюменѣ; — Тобольск. О. С. 18 Сент. 909, 2 и 4 п. 134, 135, 140, 149 и 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 Г. № 45978 сего С. отъ 11 Окт. 908 г. (169 и 170 М., тюр. 1 г.) и 11 Мая 909 г. (1 ч. 1655 У., тюр. 4 м.), тюр. 1 г. Исп. 15 Окт. 909. | 906 75553 169 М.
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