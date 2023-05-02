Мышляев Евсей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМышляев Евсей Александрович

Мышляев Евсей Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мышляев
Имя
Евсей
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
07 июль ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 155
Источник
Скан
Оригинальная запись
4940. Мышляев Евсей Александрович, 50 л. Гр. Бронницк. у., Раменск. в., с. Новорождественского; — Н. С. Сухаревск. отд. Сокольническ. р-на г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 7 июля 619.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.