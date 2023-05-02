Агафонов Михаил Тихонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агафонов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Тихонов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44690. АГАФОНОВЪ, МИХАИЛЪ ТИХОновъ. К. Гдовск. у., Дубручикск. в., д. Кондушей, 21 г.; — Г. С. г. Новоузенска (во 2 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 24 Мая 905. | 904 56032 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.