Баранов Борис Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Борис
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45110. БАРАНОВЪ, БОРИСЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Витебск. у., Яновичск. в., с. Лемницы, 43 л.; — Витебск. О. С. (во 2 р.), 16, 169 и 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 23 Окт. 904.
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