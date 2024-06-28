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Баранов Борис Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранов
Имя
Борис
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
45110. БАРАНОВЪ, БОРИСЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Витебск. у., Яновичск. в., с. Лемницы, 43 л.; — Витебск. О. С. (во 2 р.), 16, 169 и 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 23 Окт. 904.

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