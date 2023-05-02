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Плотников Макар Савельев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плотников
Имя
Макар
Отчество
Савельев
Дата исполнения приговора
18 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 268
Источник
Скан
Оригинальная запись
86225. ПЛОТНИКОВЪ, МАКАРЪ сАвельевъ, 38 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Льговск. у., Афанасьевск. в., д. Журавинки; — Курск. О. С., 5 Мая 911, 152, 6 п. 1653, 2 ч. 1655 и 1659¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 10429, кот. въ свою очер. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. №№ 69407 и 15224, кот. въ свою очередь пост. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 75792, арест. отд. 3 г. Исп. 18 Іюня 911. | 905 63307 169 М. | 904 35918 169 М.

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