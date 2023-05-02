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Павлов Степан Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Степан
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
14 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
34368. ПАВЛОВЪ, СТЕПАНЪ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Кузнецка, 45 л.; — Саратовск. О. С., (въ 7 р.), 134, 138 л 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 14 Марта 905. | 902 47439 1655 У. | 96 43480 169 М. | 98 80219 172 М. | 93 52163 169 М. | 98 24870 170 М. | 90 65721 169 М.

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