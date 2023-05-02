Гречанинов Николай Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гречанинов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18022. Гречаниновъ, Николай васильевъ, 23 л. Мщ. г. Перемышля, рд. въ сл. Михайловкѣ, Усть-Медвѣдицк. окр.; — Усть-Медвѣдицк. О. С., 8 Нояб. 910, 1 ч. 1666 и 1668 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 18 Дек. 910. | 908 123132 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 49595. | 907 80163 172 М., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 85748. | 906 27755 174 М.
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