Рутковский Михаил Софонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРутковский Михаил Софонович

Рутковский Михаил Софонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рутковский
Имя
Михаил
Отчество
Софонович
Дата исполнения приговора
18 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 304
Источник
Скан
Оригинальная запись
11245. Рутковский Михаил Софонович, 19 л., Смоленск. у., Бохотск. в. и с. Смоленск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 18 мая 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.