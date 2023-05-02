Стефанович Андрей Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Стефанович
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 14 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 288
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45533. СТЕФАНОВИЧЪ АНДРЕЙ ПЕТровъ. Австр.-подд., 28 л.; — Одесск. С. П., 133, 134, 135, 149 и 2 ч. 282 У., по отб. наказ. по приг., напеч. въ 906 г. .№ 24129, каторж. раб. 2 м. Исп. 14 Марта 907. 906 24129 1453 У. | 903 36089 169 М. | 906 7206 169 М. | 902 17598 169 М.
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