Усынин Михаил Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усынин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140356. УСЫНИНЪ, МИХАИЛЪ АНДРЕЕВЪ. К. Нижнеудин. у., Алзамайск. в., 45 л., рд. Томск. у., въ в. и с. Ишимѣ; — Читинск. О. С., 149, 152, 977, 13, 3 ч. 1655, 2 и 7 п. 1659 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 26 Мая 909.
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