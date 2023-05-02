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Тимофеева Надежда Дементьева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимофеева
Имя
Надежда
Отчество
Дементьева
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
Источник
Скан
Оригинальная запись
139919. ТИМОФѢЕВА, НАДЕЖДА ДЕМЕНТЬЕВА. Мщ. пос. Сергіевскаго, Москов. г., 40 л., рд. въ г. Москвѣ; — М. С. Сухаревск. уч. г. Москвы 31 Окт. 909, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 31 Окт. 909.

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