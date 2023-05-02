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Ахтямутдинов Газетдин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахтямутдинов
Имя
Газетдин
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
277. Ахтямутдинов Газетдин, 21 г., Башкирск. АССР, Бирск. к., Мишкинск. в. и д. Главсуд. Башкирск. АССР. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 17/ХІІ—26.

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