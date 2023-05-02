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Кропотов Емельян Трофимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кропотов
Имя
Емельян
Отчество
Трофимов
Дата исполнения приговора
17 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
95437. КРОПОТОВЪ, ЕМЕЛЬЯНЪ ТРОфимовъ, 60 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Никольск. у., Лапшинск. в., д. Доровичевской, рд. Котельническ. у., Доровск. в., въ поч. Федулинскомъ (Выползово тожъ); — Вологод. О. С., 16 Марта 911, 1654¹ У., арест. отд. 1½ г. Исп. 17 Іюня 911. | 24 Февр. 904 г. З. Н. 3 уч. Никольск. у., 169 М., 95 95353 031 и 1654¹ У. тюр. 6 м.

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