Рыцкевич Иосиф
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыцкевич
- Имя
- Иосиф
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28367. РЫЦКЕВИЧ, ИОСИФ, 25 л. Гр. Слуцк. у.; — П. С. 28 отд. стр. б-на Вохр. Растрата, лиш. св. 6 м. условно.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.