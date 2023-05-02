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Фонарев Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фонарев
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
18 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
7744. ФОНАРЕВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 24 л.,; Н. С. 2 уч. Костромск. Окр., Побег, лиш. св. 1 г. и 8 м., по амнист. досрочно освоб., Исп. 18 авг. 919.

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