Французова Наталия Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Французова
- Имя
- Наталия
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- 27 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 309
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10699. ФРАНЦУЗОВА НАТАЛИЯ ФЕДОРОВНА, 18 л., Ульяновск. г., Сызранск. у., Кузоватовск. в. и с. Н. С. 4 р. г. Саратова. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 27/ѴІІ—26.
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