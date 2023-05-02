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Фокин Михаил Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фокин
Имя
Михаил
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
30 июнь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
7721. ФОКИН, МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 29 л., Гр. г. Москвы,; Н. С. Хамовническ. р-на 2 отд. г. Москвы, Растрата, лиш. св. 8 м., Исп. 30 июня 919.

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