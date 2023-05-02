Богданов Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Марк

Богданов Марк

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Марк
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
45304. БОГДАНОВЪ, МАРКЪ (внѣбр.). Мщ. г. Бѣлаго, 28 л., рд. въ д. Латуховѣ, Пушкинск. в., Дорогобужск. у.; — Смолен. О. С., 169, 170 и 172 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 21 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close