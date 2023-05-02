Баблишев Албан-Степан Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баблишев
- Имя
- Албан-Степан
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45032. БАБЛИШЕВЪ, АЛБАНЪ-СТЕПАНЪ Ивановъ. Инород. Минусин. у., Абаканской инородн. упр., улуса Ербы, Тинскаго рода, 30 л.; — М. С. 2 уч. Минусин. у., 4 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 27 Мая 905.
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